Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Главное#НПП Звезда#ISRO07.09.2020 17:15

РФ изготовит космические скафандры для индийских космонавтов

Научно-производственное предприятие «Звезда» по действующему контракту компании «Главкосмос» с Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований (Human Spaceflight Centre of Indian Space Research Organisation, ISRO) приступило к изготовлению индивидуального снаряжения для индийских космонавтов, проходящих в настоящее время подготовку в России.

«3 сентября 2020 года индийские космонавты, проходящие в России по контракту Главкосмоса подготовку к космическому полету, посетили НПП „Звезда“, где были проведены замеры их антропометрических показателей для последующего изготовления скафандров. Контрактом также предусматривается изготовление индивидуальных кресел и ложементов», — сообщил генеральный директор Главкосмос Дмитрий Лоскутов.

Контракт на изготовление и поставку комплектов индивидуального снаряжения для индийских космонавтов был заключен Главкосмосом и ISRO 11 марта 2020 года. Подготовку в России четверо индийских космонавтов проходят с 10 февраля 2020 года.

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