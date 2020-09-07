Состоялся V-й Ежегодный хоккейный турнир среди компаний отраслей ТЭК

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 5-6 сентября. – При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации состоялся V-й Ежегодный хоккейный турнир среди компаний отрасли ТЭК. Мероприятие приуроченно к празднованиям 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия со Дня принятия Плана ГОЭЛРО.

В церемонии открытия приняли участие руководитель рабочей группы Минэнерго России по подготовке праздничных мероприятий Владимир Смирнов и Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров. Владимир Смирнов поздравил участников турнира с 75-летием победы и наступающим праздником 100-летия ГОЭЛРО, а также передал благодарственное письмо Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака Денису Фёдорову, отметив его личный вклад в популяризацию здорового образа жизни.

В соревнованиях участвовали команды представляющие: «Газпром энергохолдинг», «Татнефть», «Газпромтранс», «Транснефть», «Россети Московский регион» и «МОЭК». Победу в турнире одержала команда ООО «Газпром энергохолдинг», второе место – ПАО «Транснефть», а третье – ПАО «Россети».



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