Специалисты «Рязаньгоргаз» планомерно ликвидируют газовые колодцы в Рязани

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 сентября 2020, 16:40

«Рязаньгоргаз» продолжает модернизацию газораспределительной системы города. С начала года газовики демонтировали 17 газовых колодцев и установленных в них отключающих устройств на подземных газопроводах. Устаревшую запорную арматуру специалисты заменили на современные шаровые краны безколодезного типа.

Благодаря существующей закольцовке газораспределительной системы областного центра, все работы проведены без приостановки газоснабжения потребителей. Кроме того, преимущество шаровых кранов, в отличие от старых задвижек, — в гораздо большей энергоэффективности.

Техническое переоснащение позволит повысить надежность газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, а также сократить эксплуатационные риски и расходы на техническое обслуживание оборудования.

Всего в течение 2020 года запланирована ликвидация 21 колодца. Вместо них появится 17 современных безопасных отключающих устройств. С 2004 года специалисты компании «Рязаньгоргаз» демонтировали 684 колодца из 859, находящихся на балансе предприятия.

«Первая задача, которую мы выполняем, осуществляя модернизацию городского газового хозяйства — это повышение надежности и безопасности поставок газа потребителям. Кроме того, в условиях ежегодного роста числа потребителей нужно увеличивать пропускную способность газораспределительной сети, а это невозможно без ее технического совершенствования», — говорит заместитель генерального директора — главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка

АО «Рязаньгоргаз» входит в группу «Газпром межрегионгаз».

«Рязаньгоргаз» — газораспределительная организация, осуществляет эксплуатацию 1 749,54 км газопроводов, основной задачей является обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей в городе Рязани.

Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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