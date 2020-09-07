Т. Гигель: Развитие внутренней экономики принесет выгоду всем

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с руководством сельскохозяйственных предприятий Республики Алтай.

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Гигель, находясь с рабочей поездкой в Чойском и Турочакском районах региона, уделила особое внимание вопросам развития на местах экономического блока.

Сенатор отметила посещение сразу двух промышленных предприятий — цеха по производству щебня, а также строящийся молочный завод. Их пример служит прямым доказательством, насколько важно, чтобы решение стратегических вопросов, касающихся экономического развития, находилось в зоне ответственности муниципальной власти, добавила она.

Татьяна Гигель встретилась с руководством сельскохозяйственных предприятий Республики Алтай

Грамотный подход к экономической политике позволил Чойскому району не только возвратить в государственную собственность имущество волластонитовой фабрики, в том числе производственные помещения, но и найти серьезного инвестора, который запустил на этой базе цех по производству щебня. А в конце августа — еще и дробилку с достаточно высокой мощностью – 2,5 тонны материала в час. Это, в свою очередь, позволило районным строителям проводить строительные работы по направлению Чоя – Ынырга — Сейка.

Руководство предприятия уже сегодня строит перспективные планы по выпуску минерального порошка, который добавляется в асфальт

По словам парламентария, эта продукция может быть востребована в ремонте Телецкого тракта, который намечен на 2021 год. А это новые рабочие места, повышение занятости населения, существенное пополнение районного бюджета, отметила парламентарий.

Сенатор отметила, что руководство предприятия уже сегодня строит перспективные планы по выпуску минерального порошка, который добавляется в асфальт. Сырьевая база позволяет наладить новое производство в районе, чтобы отказаться от минерального порошка, который ввозится в Республику, что естественным образом приводит к удорожанию работ на строительстве дорог, добавила законодатель.

При этом, подчеркнула Татьяна Гигель, на работу приглашаются жители близлежащих сел, это обеспечивает хорошие заработки, и как следствие — снимает социальное напряжение.

Сенатор отметила, что это далеко не единственный инвестор, который разворачивает свою деятельность на территории муниципалитета. Например, в Чое завершается строительство завода по переработке молочной продукции.

Татьяна Гигель встретилась с руководством сельскохозяйственных предприятий Республики Алтай

Также Татьяна Гигель высоко оценила решение местных фермеров, индивидуальных предпринимателей войти в объединенный сельхозкооператив. «Пример других регионов показывает, что в современных условиях сообща сельхозтоваропроизводителям выживать значительно проще, получать кредиты, субсидии на развитие, выигрывать гранты», — заявила сенатор. «Если бы местные предприниматели не объединились в кооператив, то вряд ли бы они получили президентский грант в размере 29 миллионов. А значит, не смогла бы реализоваться идея по строительству нового современного молокозавода в районном центре», — напоминает сенатор.

Парламентарий считает, что трудностей с реализацией готовой продукции у предприятия не должно возникать, поскольку цельное молоко необходимо для образовательных учреждений и системы здравоохранения. На городском рынке молоко с крестьянских подворий тоже пользуется высоким спросом, и крайне важно проводить грамотную ценовую политику.

Сенатор выражает надежду, что администрация района поможет инвесторам с приобретением программы «Меркурий», которая позволяет иметь полную картину о качестве произведенного на данной территории молока. Соответственно доверие к производителю возрастает в разы.

«Открывающиеся новые предприятия несут прямую выгоду всем – и району, и живущим здесь людям, поскольку позволяют работать над краткосрочными и долгосрочными прогнозами развития муниципального образования», — подытожила законодатель.

MIL OSI