Т. Кусайко приняла участие в общественном обсуждении в Мурманской области законопроекта об аптечных сетях

Source: Russia – Council of the Federation

Предлагаемые нормы направлены на предупреждение монополизации аптечного рынка, отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе работы в регионе приняла участие в общественном обсуждении законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Документ, автором которого стали заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и депутаты Государственной Думы, сейчас готовится к рассмотрению нижней палатой парламента в первом чтении.

Татьяна Кусайко отметила, что в этом году пандемия обозначила много вопросов, которые требуют законодательных решений. «Предполагается, что обсуждаемые изменения будут, аналогично действующим нормам закона о торговле для сетевых торговых организаций, регулировать деятельность аптек и аптечных сетей», — сказала сенатор.

Предложения о внесении поправок направлены на развитие здоровой конкуренции на фармацевтическом рынке

«Предложения о внесении поправок, которые внесли парламентарии обеих палат, направлены на развитие здоровой конкуренции на фармацевтическом рынке и снижение его монополизации, а также, что самое главное, — на улучшение лекарственного обеспечения населения», — сообщила Татьяна Кусайко.

Законодатель пояснила, что предлагаемые нормы направлены на предупреждение монополизации аптечного рынка розничной торговли лекарственным препаратами посредством организации аптечной сети, и, соответственно, на развитие здоровой конкуренции и совершенствование ценообразования, поддержку малого предпринимательства.

«В частности, предлагается внести понятие аптечной сети и ограничить количество входящих в нее организаций, обязать фармацевтов информировать покупателей о наличии доступных по цене российских аналогов зарубежных препаратов, ограничить бонусы, которые аптеки получают от поставщиков за размещение препаратов, а также ввести понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в сельскую и удаленную местность», — отметила сенатор.

В состоявшейся в Мурманске дискуссии участвовали представители общественных организаций, руководители медицинских учреждений, депутаты регионального и муниципального уровней, руководители аптечных организаций, юристы. Высказанные ими предложения вошли в итоговую резолюцию, которая будет направлена для использования при доработке закона.

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