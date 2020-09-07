Ю. Федоров: В Удмуртии планируется создать ассоциацию производителей народно-художественных промыслов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по развитию в регионе отрасли народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики в ходе работы в регионе провел совещание по развитию отрасли народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств, директора центров прикладного искусства.

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Сенатор отметил, что в настоящее время на федеральном уровне ведется разработка «дорожной карты» по сохранению и развитию отрасли народно-художественных ремесел. «2022 год по решению Президента России объявлен Годом народного искусства. Многие предприятия этой отрасли получили государственную поддержку. В рамках госпрограммы по развитию сельских территорий создан инструмент по оказанию помощи в строительстве и ремонте центров художественных промыслов», — сказал парламентарий.

Юрий Федоров провел совещание по развитию в регионе отрасли народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства

Вместе с тем, добавил Юрий Федоров, еще есть вопросы, требующие решения, среди которых — привлечение инвестиций в эту отрасль, льготы для микро- и малого бизнеса, повышение эффективности труда. «Кроме того, организации, которые заняты в данной сфере, необходимо защитить дополнительными государственными гарантиями».

Сенатор считает, что следует подумать над созданием в Удмуртии ассоциации производителей народно-художественных промыслов, активнее продвигать производимую продукцию на рынке, рекомендовать органам власти и деловым кругам больше использовать эту продукцию в качестве сувенирных и подарочных изделий.

«Изделия народных промыслов — это, по сути, бренд наших территорий, результат труда простых мастеров и достояние всей Республики. Необходим государственный подход в работе с этим сектором экономики», — отметил Юрий Федоров.

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