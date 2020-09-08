АО «Газпром газораспределение Челябинск» приступило к строительству газопровода в селе Тюбук Челябинской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 сентября 2020, 15:40

Новой газопровод будет проложен на смену старому, построенному еще в первые годы газификации области — 1967 году. Реализация проекта повысит надежность и бесперебойность газоснабжения населенного пункта, кроме того, позволит подключать новых потребителей.

Объект вошел в региональную программу газификации, финансируемую за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.

После завершения строительства газопровода на автодороге Челябинск — Екатеринбург появится возможность размещения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции от источника газоснабжения ГРС Тюбук для использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

«Развитие рынка газомоторного топлива — стратегическая задача газовой отрасли, и мы намерены содействовать формированию инфраструктуры, необходимой для обеспечения эксплуатации транспорта на природном газе», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

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