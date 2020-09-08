Встреча с победителями конкурса управленцев «Лидеры России»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Прежде всего поздравляю вас с победой в конкурсе управленцев «Лидеры России». Безусловно, вы самым достойным образом проявили свои лучшие профессиональные качества, показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность и действовать слаженно, сообща, что в современном мире чрезвычайно важно, я об этом много раз говорил.

Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремлённые, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех. Но и в целом это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получить новые, современные знания, нужные нам знания, достичь вершин в своём деле во многом задаёт темп продвижения вперёд всей стране.

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Конкурс проводится три года, как вы знаете, и за этот сравнительно небольшой срок он стал эффективно работающим и, можно сказать, системным механизмом, который помогает на прозрачных, понятных принципах выявлять и поддерживать хороших, лучших управленцев, открывать им новые возможности для роста, расширения профессиональных горизонтов. Позволяет находить правильное применение их способностям, вашим способностям, чтобы такие талантливые люди, как вы, достойные люди играли значимую и в полном смысле этого слова лидерскую роль в развитии страны и повышали бы эффективность управления не только на государственной службе, но и в других сферах. Потому что грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда.

Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причём не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях. В том числе поэтому растут запрос и внимание к конкурсу со стороны профессионалов. Причем не только в нашей стране, но из-за границы много заявок. Так, в прошлом году ко мне обратились молодые учёные, медики с просьбой создать для них отдельные направления, чтобы была возможность оценить именно те знания и способности, которые требуются для современного управления в сфере науки и здравоохранения.

Новые отраслевые треки стали, как показала практика, весьма востребованными. Свои силы захотели проверить более 22-х тысяч учёных, около 10 тысяч медиков, врачей, а также свыше 60 тысяч специалистов в сфере финансов и технологий.

Опыт, как я уже сказал, оказался удачным. Наиболее яркие участники этих направлений получили высокие назначения ещё до завершения конкурсных процедур, в том числе возглавили крупные вузы, больницы.

При этом считаю важным, что для всех участников победа в финале – это серьёзный импульс для дальнейшего развития, повышения своей квалификации. Именно с этой целью для финалистов предусмотрен грант на обучение в размере одного миллиона рублей.

А победители, которые готовы связать свою судьбу с государственной службой, при условии их достаточного опыта и профессионализма, получают возможность стать слушателями программы резерва кадров Высшей школы государственного управления, так называемой, как иногда говорят, «школы губернаторов».

Но, конечно, самая большая ценность, которую даёт конкурс, – это работа с наставниками, а это профессионалы высшей пробы. Среди которых – и глава Правительства, вице-премьеры, министры, представители руководства обеих палат Федерального Собрания, губернаторы, главы крупнейших корпораций, компаний и общественных организаций. Все они, как мы с вами понимаем, очень занятые люди, но считают важным уделять своё время общению с вами, с такими людьми, как вы, помогать советом, делиться своим подчас уникальным опытом. Из этого и складывается преемственность, которая имеет огромное значение для поступательного, ритмичного развития нашей страны.

Подчеркну важность кадрового обновления по талантам и способностям, вот что важно. В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни. Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан. Всегда и во всём следовать принципам служения людям, обществу, родной стране.

Я благодарю всех участников конкурса – а таких немало, – кто активно занимается волонтёрской деятельностью, реализацией значимых социальных проектов. И конечно, тех, кто внёс большой личный вклад в масштабную акцию «Мы вместе», помогал пожилым людям, инвалидам, ветеранам в трудные месяцы борьбы с эпидемией, пандемией.

Повторю, победа в конкурсе – это новый этап в вашей жизни с колоссальными возможностями, но и с большой ответственностью.

Дорогие друзья, я искренне желаю всем успехов на этом пути.

Пожалуйста, Вам слово, прошу вас.

Продолжение следует.

MIL OSI