В. Кравченко обсудил перспективы строительства Центра микроэлектронных систем в Томске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с ректором Томского университета систем управления и радиоэлектроники.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в рамках работы в регионе провел встречу с ректором Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктором Рулевским.

В ходе беседы обсуждались перспективы строительства Центра микроэлектронных систем в Томске. Сенатор напомнил, что в январе текущего года в России была утверждена Стратегия развития электронной промышленности до 2030 г. «Она направлена на создание нового конкурентоспособного облика электронной промышленности страны на основе развития научно-технического и кадрового потенциала».

Стратегия развития электронной промышленности до 2030 г. направлена на создание нового конкурентоспособного облика электронной промышленности страны на основе развития научно-технического и кадрового потенциала

Владимир Кравченко отметил, что вопрос о федеральной поддержке строительства Центра микроэлектронных систем рассматривался во время проведения Дней Томской области в Совете Федерации. Этот пункт включен в принятое по их итогам Постановление СФ.

«Источником финансирования строительства объекта предлагается определить специальную федеральную адресную инвестиционную программу. Минобрнауки России представлены предложения о выделении бюджетных ассигнований на финансирование проектирования и строительства. По предварительным расчетам, общая стоимость проекта – более одного миллиарда рублей. Теперь окончательное решение остается за Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам», — сказал парламентарий.

Владимир Кравченко подчеркнул, что это важное направление работы, поддержанное командой губернатора Томской области. «Будем продолжать работу с Правительством относительно выделения федеральных средств на строительство».

В беседе с сенатором Виктор Рулевский сообщил о готовности ТУСУР в случае выделения федеральной поддержки создать такой центр на базе университета. Ректор также рассказал о текущих планах развития вуза.

Как отмечалось в ходе встречи, при непосредственном участии ТУСУР в Томске создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Кроме того, при университете создан «инновационный пояс» из более 210 компаний-партнеров.

«Благодаря поддержке губернатора Сергея Жвачкина ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области на базе университета свой научно-образовательный центр планирует открыть Воздушно-космический концерн «Алмаз – Антей». ТУСУР также занимается реализацией инновационных проектов в области развития сетей 5G, разработки отечественных 5G-радиомодулей», — добавил Владимир Кравченко.

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