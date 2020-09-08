Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественном открытии объекта после реконструкции.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в ходе поездки в регион принял участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию обновленного Детского парка.

Сенатор сообщил, что парк ведёт свою историю с 1954 г. Реконструкция проведена в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла». На работы было выделено более 200 млн руб.

Владимир Круглый напомнил, что улучшение качества городской среды стало одним из ключевых составляющих Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Создание нескольких тематических зон в парке особенно важно для органичного развития детей

Парламентарий отметил качественно проработанный проект реконструкции Детского парка. Территорию разделили на тематические зоны спокойного отдыха и прогулок, занятий физкультурой и проведения активных мероприятий. «Игровая зона включает в себя балансиры, батуты, скалодром, песочницы, несколько горок и спортивных комплексов, качели и карусели. Кроме того, появилась образовательная зона с канатными лабиринтами, песочными экскаваторами».

По мнению Владимира Круглого, создание нескольких тематических зон в парке особенно важно для органичного развития детей. «Они могут отдыхать, заниматься спортом, играть, и все это на территории одного парка. Безусловным плюсом является и то, что игры и занятия происходят на свежем воздухе», — сказал сенатор.

Он также обратил внимание на высокий уровень работы региональной власти. «Без четкого плана и строгого контроля качества реализовать благоустройство такой территории очень сложно».

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, Детский парк модернизирован в соответствии с самыми высокими требованиями. «Сегодня мы создаем тот желаемый уровень подготовки общественных мест, где будут гулять и радоваться наши дети», — подчеркнул глава региона.

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