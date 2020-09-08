В. Смирнов: Лучшие практики школьного образования в Хабаровском крае будут учтены в работе профильного Комитета СФ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки сенаторы посетили ряд школ Хабаровского края.

В Хабаровском крае накоплен уникальный опыт преподавания китайского, корейского и японского языков с одновременным глубоким изучением истории, культуры и традиций стран — соседей края по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Кроме того, в регионе развивается система подготовки инженерных кадров с первого класса, технологии инклюзивного обучения. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Он входил в состав группы сенаторов, посетивших Хабаровский край с рабочей поездкой.

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Парламентарий также отметил методику обучения детей письму на слух, применяемую в Русской Классической школе Хабаровска. «Это позволяет, в частности, наработать навык подбора проверочных слов, получить опыт исследования родного языка. Лучшие практики школьного образования в Хабаровском крае будут учтены в работе профильного Комитета СФ», — сказал сенатор.

Касаясь темы обеспечения бесплатным горячим питанием учеников 1–4 классов, Виктор Смирнов отметил, что федеральная субсидия на эти цели пока недостаточна. «Мы будем работать с Министерством финансов по ее увеличению».

В ходе рабочей поездки сенаторы посетили ряд школ Хабаровского края

Законодатель также подчеркнул важность решения вопроса, связанного с обеспечением всех детей местами в яслях и детских садах. Эту проблему можно решить через предоставление субсидий для социального бизнеса, считает сенатор.

Виктор Смирнов затронул проблему организации загородного детского отдыха. Данный вопрос, полагает он, нельзя решить без поддержки федерального бюджета. «Нам нужна целевая государственная программа, которая давала бы возможность за счет средств государства содержать в надлежащем состоянии материально-техническую базу оздоровительных лагерей, учредителями которых являются регионы и муниципалитеты. Вместе с коллегами из Государственной Думы в осеннюю сессию проведем работу по включению этих расходов в концепцию федерального бюджета», — сообщил парламентарий.

В рабочей поездке приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Елена Грешнякова, ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края члены Комитета СФ КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа , ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Александр Вайнберг, ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Сенаторы посетили хабаровскую гимназию № 4, краевой центр образования, лицей «Звездный», Русскую Классическую школу.

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