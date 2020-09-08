«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ввел в эксплуатацию новый газопровод в Белокалитвинском районе Ростовской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 сентября 2020, 13:40

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ввело в эксплуатацию распределительный газопровод низкого давления в хуторе Рудаков Белокалитвенского района Ростовской области, а также межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Шолоховский (Горняцкий) к х. Гусынка с отводами на х. Рудаков, х. Ленина, с. Литвиновка, х. Кочевань, х. Титов, х. Кононов, х. Корсунка, Х. Демишев, х. Головка.

В торжественной церемонии приняли участие Заместитель Губернатора Ростовской области Алексей Изотов, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Строительство газопроводов общей протяженностью более 80 км создало условия для газификации 290 частных домовладений, сельского дома культуры и сельского отделения почтовой связи.

Проектирование и строительство межпоселкового газопровода выполнено в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», проектирование и строительство распределительного газопровода в х. Рудаков за счет бюджетных средств.

«Газификация очень важна для развития сельской местности. Вместе с газом в дома селян приходят тепло и уют, а значит, повышается качество жизни населения, растет экономическое благосостояние района. Жизнь в селе должна быть удобной и комфортной», — отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2020 составляет 89,2%, в том числе в городах и поселках городского типа — 97,9% и сельской местности — 70,8%.

Ростовская область в программах газификации за счет средств ПАО «Газпром» участвует с 2005 года.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2021–2025 годы ПАО «Газпром» направит средства на строительство газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1,19 тыс. км, 12 газораспределительных станций (ГРС), а также реконструкцию и техническое перевооружение еще 9 ГРС.

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