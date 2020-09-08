Г. Карелова: Объявлен конкурс лидеров корпоративной благотворительности 2020

Source: Russia – Council of the Federation

Конкурс будет проводиться при поддержке Совета Федерации, подчеркнула вице-спикер СФ.

Объявлен старт конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», который проводится ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» при поддержке Совета Федерации. Об этом сообщила заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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По ее словам, конкурс призван выявить лучшие практики корпоративных социальных инвестиций и благотворительности, распространить информацию среди бизнес-сообщества, представителей власти, средств массовой информации, экспертов и лидеров мнений. За двенадцать лет в нём приняли участие свыше 180 российских и иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность в России.

Как отметила Галина Карелова, для Совета Федерации основная ценность проекта «Лидеры корпоративной социальной ответственности» — в позитивных изменениях, происходящих в стране благодаря деятельности его участников. «Традиционно в конкурсе принимают участие компании, которые вносят наиболее весомый вклад в развитие корпоративной благотворительности в России и реализацию социально значимых проектов», — добавила заместитель Председателя СФ.

С каждым годом все больше компаний создают проекты и успешно реализуют программы по развитию женского лидерства

Вице-спикер СФ напомнила, что в 2019 г. Совет Евразийского женского форума учредил в рамках конкурса специальную номинацию среди компаний, активно реализующих корпоративные программы, направленные на повышение роли женщин во всех сферах жизни общества.

«С каждым годом все больше компаний создают проекты и успешно реализуют программы по развитию женского лидерства, поддержке женщин в бизнесе, науке и социальной сфере. Глобальные инициативы, наилучшие российские и международные практики в интересах женщин будут представлены на Третьем Евразийском женском форуме в 2021 году», — сказала Галина Карелова.

Компании смогут подать заявку на участие в конкурсе, заполнив анкету на сайте www.donorsforum.ru/projects/lkb, которая в дальнейшем будет анализироваться экспертным жюри.

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