Г. Карелова: Совет Федерации ведет мониторинг в регионах дополнительных выплат социальным работникам

Source: Russia – Council of the Federation

Сотрудники социальных учреждений должны получать положенные им средства в срок и в полном объеме, подчеркнула вице-спикер СФ.

Совет Федерации ведет постоянный мониторинг в регионах федеральных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку социальным работникам, которые работают с больными коронавирусом и гражданами из групп риска заражения, отметила Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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В целом на реализацию таких выплат из федерального бюджета регионам выделено 11,3 млрд рублей, в том числе в августе 1,8 млрд рублей. В России почти 200 тысяч человек работают в интернатах и домах престарелых, 150 тысяч оказывают социальные услуги на дому, ещё 120 тысяч — в полустационарах и мобильных бригадах, которые помогают жителям сельской местности и отдаленных районов.

Сотрудники социальных учреждений должны получать положенные им средства в срок и в полном объеме

«В домах престарелых, интернатах для инвалидов действует особый режим работы, и сотрудники временно проживают на территории таких стационаров в течение двух недель. А главное они, несмотря на все риски, делают все возможное по оказанию помощи пожилым людям, инвалидам», — подчеркнула Галина Карелова.

«Сотрудники социальных учреждений должны получать положенные им средства в срок и в полном объеме. Особенно важно, что выплаты продлены до конца 2020 года», — заключила заместитель Председателя Совета Федерации.

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