Г. Орденов: Ликвидация последствий аварийной ситуации в Норильске находится на особом контроле Комитета

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Комитета СФ создана рабочая группа по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации нефтеразливов, которую возглавляет сенатор.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжает выполнение протокольного поручения по осуществлению мониторинга реализации мер, принятых в целях ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате аварии в Норильске и восстановления нарушенного состояния окружающей среды, проинформировал член Комитета СФ Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

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Сенатор сообщил, что Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило отчет на запрос Комитета о ситуации в регионе. Также Приказом Минприроды России создана межведомственная Комиссия по недопущению дальнейшей деградации естественных экологических систем в Красноярском крае, в состав которой вошли представители министерства, Росприроднадзора, Росводресурсов, Росгидромета, Правительства Красноярского края, научных учреждений Российской академии наук, ПАО «ГМК «Норильский никель».

В настоящее время Комиссией осуществляется сбор, рассмотрение и анализ предложений для включения в План мероприятий по ликвидации вреда, причиненного окружающей среде вследствие разлива нефти и нефтепродуктов в Красноярском крае

По словам Геннадия Орденова, в настоящее время Комиссией осуществляется сбор, рассмотрение и анализ предложений для включения в План мероприятий по ликвидации вреда, причиненного окружающей среде вследствие разлива нефти и нефтепродуктов в Красноярском крае. Документ включает мероприятия по экологическому мониторингу в зоне чрезвычайной ситуации разлива нефти и нефтепродуктов и прилегающей территории, а также разработку рекомендаций по подготовке и исполнению предложений.

Также Росприроднадзором была организована и проведена внеплановая выездная проверка пo факту разлива нефтепродуктов в результате аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, по результатам которой составлен акт проверки и выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства и предъявлены требования о добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде в связи с разливом нефтепродуктов.

Сенатор обратил внимание, что в настоящее время налажено информационное взаимодействие между территориальными органами МЧС России, Росгидромета, Росприроднадзора и Росводресурсов. Вопрос ликвидации аварийной ситуации и реабилитации загрязненных территорий и водных объектов взят Росприроднадзором на особый контроль. «На площадке нашего Комитета уже была проведена первая встреча с представителями компании ПАО «ГМК «Норильский никель», на которой обсуждался план действий по ликвидации нефтеразливов (ЛАРН). Каждую неделю компания предоставляет нам результаты проведенной работы. В рамках Комитета была создана рабочая группа по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации нефтеразливов, которую поручено мне возглавить. Мы параллельно ведем мониторинг изменения ситуации в регионе по ликвидации аварии», — подчеркнул Геннадий Орденов.

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