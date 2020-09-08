Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МГУ#Воздушно-инженерная школа08.09.2020 09:39

Десятый сезон проекта «Воздушно-инженерная школа»

Госкорпорация Роскосмос совместно с НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, фондом «Иннопрактика» и фондом «Кассиопея» объявляют о старте юбилейного десятого сезона молодёжного образовательного проекта «Воздушно-инженерная школа». Он реализует непрерывную траекторию инженерно-космического образования с 2011 года, основной целью которого является привлечение школьной и студенческой молодёжи к наукоёмким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим исследованиям.

Проект реализуется в формате чемпионата — ежегодного соревнования школьных и студенческих команд. За время реализации проекта в нем приняли участие более 6 000 участников, представляющих около тысячи команд из регионов России, ближнего и даже дальнего зарубежья. Большая часть выпускников Школы (около 60%) выбирает для дальнейшего обучения аэрокосмические и естественнонаучные университеты и факультеты, а в дальнейшем — работу на предприятиях российской ракетно-космической промышленности.

Принять участие в десятом, юбилейном сезоне 2020-2021 гг. могут команды учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, колледжей и учреждений дополнительного образования, а также команды студентов младших курсов вузов. Подробнее о чемпионате можно услышать в телепередаче «Большой формат» на радиостанции «Вести FM». Для участия необходимо пройти по ссылке и подать заявку до 30 октября 2020 года.

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