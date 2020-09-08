Евгений Грабчак: «Меры поддержки во время пандемии позволили сохранить занятость и обеспечить подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в статье для журнала «Энергетическая политика» рассказал о том, как предприятия электроэнергетики выстраивали работу в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Российская энергосистема имеет большой ресурс и запас прочности, поэтому системных проблем с электроснабжением потребителей в стране не возникло. Большая заслуга в этом компаний отрасли: была продемонстрирована хорошая подготовка, а также помог опыт работы в кризисных ситуациях. В условиях пандемии меры по социальному дистанцированию, ограничению передвижения, изоляции и удаленной работе были внедрены в энергетике без особых сложностей», – отметил Евгений Грабчак.

По его словам, принятые Правительством России, Минэнерго и энергокомпаниями меры позволили обеспечить надежное функционирование энергетики. Прежде всего, это признание на уровне государства организаций ТЭК непрерывно действующими и жизненно важными, обеспечение возможности передвижения высококвалифицированных специалистов, сохранение основных транспортных потоков для энергопоставок, налаживание эффективного информационного обмена, организация удаленной работы там, где она осуществляется не по сменам и не является критически важной, перенос по срокам второстепенных работ по техническому обслуживанию и ремонту, введение санитарно-гигиенических норм и обучение персонала работе в новых условиях, обеспечение трансграничных перемещений, снижение темпов ротации персонала, перевод систем управления в дистанционный режим, введение карантинных мер для сотрудников, выходящих на работу в изолированных помещениях, заблаговременное выявление зараженных и их изоляция, усиление мер кибербезопасности и конечно же внимание к экономическим последствиям для энергокомпаний, их подрядчиков и инвесторов.

«В условиях пандемии Министерством энергетики РФ стал осуществляться непрерывный мониторинг технологической стабильности энергосистемы и социально-экономической ситуации в отрасли. Реализуемый нами комплекс мер поддержки позволил сохранить занятость, обеспечить подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду и реализацию приоритетных инвестиционных проектов», – подчеркнул Евгений Грабчак.Полный текст статьи читайте в разделе «Интервью и комментарии».

01.09.2020

Международная премия «Малая энергетика – большие достижения» вручается с 2013 года и на сегодняшний день является авторитетной площадкой для презентации передовых проектов в сфере малой распределенной энергетики.

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