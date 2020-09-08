Заслуженные награды астраханских газовиков

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 сентября 2020, 19:00

4 сентября сотрудникам Астраханского ГПЗ вручены награды в канун профессионального праздника.

Представителей отрасли поздравил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин: «Регион обладает всеми необходимыми компетенциями в области нефтедобычи, переработки, реализации продукта. И я уверен, что благодаря вашему профессионализму мы сможем обеспечить высокий уровень выполнения задач, поставленных перед отраслью. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашем нелегком труде».

За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе и высокий профессионализм почетным знаком губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» награждены директор Астраханского газоперерабатывающего завода Олег Танаянц и машинист компрессорных установок производства № 5 Сергей Мартынов.

Благодарственным письмом губернатора Астраханской области отмечен оператор технологических установок 6 разряда производства № 1 Юрий Матвеев.

Почетную грамоту министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области получил оператор технологических установок производства № 5 Сергей Симибратов, который отметил: «Всегда приятно, когда твой труд замечен и по достоинству оценен. Эту награду расцениваю как знак особого внимания не только ко мне, но и к моим коллегам. Уверен, что мы не снизим свои производственные показатели и трудовую дисциплину, решим все поставленные перед нами задачи на отлично».

Справка

ООО «Газпром переработка» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспорт и переработку углеводородов. В состав предприятия входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и Управление по транспортировке жидких углеводородов.

ООО «Газпром переработка» является участником ООО «Газпром нефтехим Салават» в составе которого крупнейшие перерабатывающие промышленные комплексы: нефтеперерабатывающий, газохимический и нефтехимический завод «Мономер»; а также участником ООО «Газпром переработка Благовещенск», которое осуществляет функции инвестора и заказчика проекта строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий завод».

Филиалы компании расположены в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях.

Ассортимент выпускаемой продукции представлен широкой линейкой сжиженных углеводородных газов, серой различных марок, жидким и газообразным гелием, одорантом природным, этановой фракцией, мазутом. Компания производит все виды моторных топлив, стабильный газовый конденсат, широкую фракцию легких углеводородов, топливо для реактивных двигателей, технический углерод, газ природный горючий и гелий.

В компании действует интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2015.

Численность персонала ООО «Газпром переработка» с учетом филиалов составляет более 34 тысяч человек. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

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