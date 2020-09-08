Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе 41-й Генассамблеи АИПА (Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — АСЕАН).

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в ходе 41-й Генассамблеи АИПА (Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — АСЕАН). Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Смотрите также

По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга глава Комитета СФ озвучил подходы Федерального Собрания к взаимодействию с АИПА и оценки потенциала парламентской дипломатии в регионе.

«В России рассматривают Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии как одно из наиболее успешных интеграционных объединений в АТР. Наш диалог с Ассоциацией – существенный фактор обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях кризиса, вызванного пандемией, стратегическое партнерство России и АСЕАН подтвердило свою практическую значимость», — отметил Константин Косачев.

Сенатор констатировал, что пандемия коронавируса не стала препятствием для развития российско-асеановских связей. «В привычном ритме, хотя и в видеоформате, функционируют диалоговые механизмы в разных сферах».

По слова Константина Косачева, сейчас на повестке дня – завершение работы над Комплексным планом действий Россия-АСЕАН на 2021–2025 годы, важная задача – повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам, налаживание сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий.

Россия продолжит оказывать содействие Ассоциации в повышении ее кадрового потенциала борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью

«Россия продолжит оказывать содействие Ассоциации в повышении ее кадрового потенциала борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью. В сфере экономики сосредотачиваем усилия на наращивании кооперации в высокотехнологичных и инновационных отраслях, развитии цифровой экономики, чему способствует деятельность Делового совета Россия-АСЕАН», — отметил сенатор.

Константин Косачев подчеркнул значимость межпарламентских контактов на площадке АИПА.

«Видим в ней важный механизм укрепления мира и стабильности, развития взаимовыгодного сотрудничества».

В этом контексте Константин Косачев обратил внимание на недопустимость каких‑либо санкций против парламентариев.

«Конструктивный диалог позволяет нам слышать и понимать друг друга. В этой связи рассчитываем на ваше активное участие в предстоящей Всемирной конференции по межрелигиозному и межкультурному диалогу, которая состоится в России в мае 2022 года. Мероприятие проводится Межпарламентским союзом при поддержке ООН. Предполагается участие глав государств, парламентариев и представителей мировых религий», — сказал Константин Косачев.

Российский сенатор также пригласил женщин-парламентариев АСЕАН принять участие в 3-м Евразийском женском форуме, который планируется провести в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

8–10 сентября Национальное Собрание Вьетнама организует проведение 41-й Генеральной ассамблеи АИПА (Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — АСЕАН) в формате видеоконференции. Общей темой 41-й Генеральной ассамблеи стала «Парламентская дипломатия для сплоченной и быстро реагирующей АСЕАН».

Россия ежегодно участвует в генассамблеях АИПА в качестве наблюдателя.

MIL OSI