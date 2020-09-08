Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ08.09.2020 08:44

Мост в Байкальске до и после паводка

В Байкальске идёт строительство нового однопролётного моста, который планируют сдать в августе 2021 года. Временно технологическое сооружение обеспечивает связь между микрорайоном Гагарина г. Байкальска и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.

Старый технологический мост в первый раз смыло летом 2019 года во время паводка, позже мост восстановили. В 2020 году в июле он был закрыт из-за дождей, и через Солзан создан был только технический переезд для строителей. 28 августа уровень воды в реке Солзан поднялся на 54 сантиметра из-за проливных дождей, сначала ситуацию называли штатной, но 31 августа текущего года технологический мост через Солзан смыло в третий раз.

На снимках из космоса, выполненных малым космическим аппаратом «Аист-2Д» в 2019 и 2020 годах, видно разрушение моста.

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