М. Павлова: Институт уполномоченного по правам человека занял достойное место в правозащитной системе Южного Урала

Source: Russia – Council of the Federation

Институту Уполномоченного по правам человека в Челябинской области исполнилось 10 лет.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в торжественной церемонии чествования сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, которому исполнилось 10 лет. Сенатор с 2010 по 2019 годы работала в должности Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по правам человека в регионе.

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Маргарита Павлова вручила Благодарности Председателя Совета Федерации сотрудникам Аппарата Уполномоченного по правам человека, работающим со дня его основания и по настоящее время, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспечение защиты прав и интересов граждан. Кроме того, Благодарностями сенатора отмечены сотрудники аппарата, отстаивающие права граждан в местах лишения свободы, права людей с инвалидностью и пенсионеров, трудовые права.

«Мы научились работать с обществом, убеждать, помогать, быть рядом. Уполномоченный имеет свой авторитет для граждан, люди не стесняются обратиться за помощью. В поле зрения института Уполномоченного стоят очень острые проблемы и сейчас: помощь обездоленным, оступившимся, социально уязвимым, инвалидам, сиротам, людям с психическими заболеваниями. Тем, кто нуждается и в защите государства, но в первую очередь — в помощи сердечных людей. Глубоко убеждена, что в такой структуре могут работать только люди с большой душой, обладающие обостренным чувством справедливости, открытым сердцем» — подчеркнула Маргарита Павлова.

Сенатор отметила, что юбилейная дата позволила провести беспристрастный анализ работы аппарата, подвести итоги и выстроить новые цели развития.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды и отметил качество работы аппарата.

Должность Уполномоченного по правам человека в Челябинской области была введена в августе 2010 года Законом Челябинской области «Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области». За 10 лет работы Уполномоченным по правам человека рассмотрено более 26 000 обращений граждан, проведено более 37 000 консультаций, организовано свыше 1 700 обсуждений актуальных социальных вопросов.

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