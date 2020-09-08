Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Морской старт#Союз-5#Дмитрий Рогозин08.09.2020 11:44

Новую высокотехнологичную отрасль намерены развивать в Приморье

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили перспективы развития космической отрасли страны на встрече во вторник, 8 сентября 2020 года. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что с появлением в Приморском крае «Морского старта» регион становится космическим. Портовая инфраструктура вполне может подойти для запуска ракет на орбиту.

«За последние 15 лет ситуация в космосе поменялась, появился сильный конкурент — Китай. Сейчас мы динамично развиваем космическую инфраструктуру, помимо технического резервирования существующих стартовых позиций, развиваем ракетно-космическую технику нового поколения. „Морской старт“ будет модернизирован. Мы должны продумать логистику, как будем возить новейшие ракеты полутяжелого класса из европейской части России в Приморский край», — отметил глава Роскосмоса.

Олег Кожемяко заявил, что в Приморье будут созданы все условия, чтобы этот перспективный для региона и страны проект состоялся.

«Для нас — это шаг вперед в научно-техническом сотрудничестве, перспективы для молодых ребят, которые осваивают авиационные и космические профессии. Восстановление космодрома позволит на 25-30% вывозить больше объемов грузов на орбиту. Мы готовы поддерживать проект и помогать инфраструктурой, другими механизмами, связанными с полномочиями субъекта», — обозначил глава Приморья.

Кроме того, создание космической инфраструктуры в Приморском крае позволит развивать международное сотрудничество со странами-партнерами. Стороны также отметили экологическую безопасность проекта — ракеты-носители «Союз-5» работают на экологическом топливе, фрагменты отделяемых частей ракет будут падать в океан.

Правительство Приморского края, 8 сентября 2020

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