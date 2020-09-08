Н. Журавлев посетил ряд предприятий Костромской области

Source: Russia – Council of the Federation

В непростой период региональные власти сохранили позитивный результат многолетней эффективной инвестиционной политики, отметил парламентарий.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области посетил ряд районов и предприятий региона в рамках рабочей поездки полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

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Сенатор побывал на Лавровской фабрике художественной росписи под Нерехтой, где реализуется туристический проект «Фабрика Мороза Мастера». На фабрике изготавливают деревянные, елочные игрушки, сувениры и подарки с художественной росписью. Продукция предприятия востребована не только в России, но и за рубежом.

Владельцы предприятия одними из первых в Костромской области воспользовались предоставленной государством мерой поддержки по льготному кредитованию, что помогло им сохранить бизнес и рабочие места, рассказал Николай Журавлев. «Слаженные действия на местах, быстрая своевременная реакция на решения Президента России и Правительства РФ, постоянный мониторинг ситуации, помощь со стороны администрации Костромской области системообразующим и наиболее пострадавшим предприятиям в получении государственной поддержки, дополнительные решения главы региона позволили сохранить положение бизнеса стабильным, не допустить сокращения рабочих мест и потери гражданами основных доходов».

Парламентарий отметил, что в непростой для всех период пандемии костромские власти сохранили позитивный результат многолетней эффективной инвестиционной политики.

Костромской судомеханический завод, ставший ещё одним объектом посещения в рамках рабочего визита, также достиг серьезных результатов в увеличении объемов производства продукции, востребованной на международном рынке, рассказал Николай Журавлев.

«За последние пять лет на 70 процентов обновлён парк обрабатывающих станков, построены современные цеха для новейших катеров. Все суда на 95 процентов состоят из отечественных комплектующих, отвечающих российским и международным стандартам, с высоким уровнем износостойкости».

Сенатор также посетил работающее в регионе с 2013 года предприятие по изготовлению керамического кирпича. На предприятии реализуется инвестиционный проект по созданию второй производственной линии, запуск которой позволит втрое увеличить выпуск продукции.

«Костромская область – хороший пример эффективности мер по созданию благоприятного инвестиционного климата. Руководство Совета Федерации уделяет большое внимание развитию региональных экономик, предприятий, обеспечивающих выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Мы инициируем и поддерживаем новые и действующие механизмы государственной помощи в этом направлении», — отметил сенатор. При этом, по его словам, многое зависит непосредственно от реализации инвестиционной политики на местах.

Сенатор также побывал на базе водно-гребного спорта, где проходит масштабная модернизация. На территории построены административно-хозяйственный корпус, финишная вышка, трибуны для зрителей, оборудована водная дистанция, приобретено современное спортивно-технологическое оборудование.

«Позитивная динамика развития региона налицо. Это и новые медицинские центры, и детские сады, и школы, и новые рабочие места для костромичей. За восемь лет в регионе появилось более ста новых предприятий, привлечено около 200 миллиардов инвестиций», — подчеркнул Николай Журавлев.

По итогам поездки Игорь Щёголев высоко оценил работу губернатора Сергея Ситникова и его команды по развитию экономики, здравоохранения, образования и социальной сферы.

В ходе поездки сенатор также принял участие в торжественном открытии памятника главному маршалу авиации Александру Новикову. Монумент возведен по инициативе членов Совета ветеранов Нерехтского района.

«Очень важно, чтобы молодое поколение понимало значение великого подвига своих предков и чтило память о них, сохраняло ее на века», — отметил Николай Журавлев.

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