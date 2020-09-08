О. Мельниченко: Развитие транспортно-логистического комплекса Дальневосточного федерального округа имеет особое значение для будущего страны

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел выездное совещание в Петропавловске-Камчатском.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел выездное совещание в г. Петропавловске-Камчатском на тему «Развитие транспортно-логистического потенциала Камчатского края: Северный морской путь и авиаперевозки».

Участники мероприятия обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития авиационного сообщения как внутри региона, так и с другими субъектами Федерации. Особое внимание уделялось совершенствованию инфраструктуры Северного морского пути.

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Председатель Комитета СФ Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области , выступая на совещании, отметил, что успешное развитие Дальнего Востока во многом зависит от эффективно действующей транспортно-логистической системы.

По словам сенатора, транспортно-логистический потенциал дальневосточных регионов, в том числе Камчатского края, в настоящее время используется не в полной мере. «Причина тому — недостаточно развитая транспортная инфраструктура. Среди основных проблем можно выделить неразвитость и высокий износ автомобильных дорог, ограниченные возможности портового хозяйства, несовершенство сети и плохое техническое состояние аэропортов и аэродромов дальневосточных регионов», — сказал парламентарий.

Особое значение имеет совершенствование инфраструктуры Камчатского края как восточных ворот Северного морского пути

Важным логистическим вектором Дальнего Востока является Северный морской путь. «Он может выступить связующим звеном для устойчивого развития всех регионов российской Арктики и Дальнего Востока. Особое значение имеет совершенствование инфраструктуры Камчатского края как восточных ворот Северного морского пути», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Касаясь вопроса развития воздушных перевозок на Дальнем Востоке, глава Комитета СФ отметил, что острой остается проблема с обновлением парка воздушных судов. Большинство самолетов и вертолетов, осуществляющих местные перевозки, — устаревшей конструкции, дорабатывают свой ресурс и уже не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта.

«Полагаю, что необходимо проработать вопрос о выработке мер, направленных на обновление парка воздушных судов, используемых на Дальнем Востоке, в том числе с привлечением средств федерального бюджета», — сказал Олег Мельниченко.

Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Владимир Солодов

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Олег Мельниченко

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Борис Невзоров

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Валерий Раенко

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Олег Мельниченко и Анатолий Широков

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Валерий Раенко и Олег Мельниченко

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Андрей Шевченко

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Петропавловске-Камчатском

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Петропавловске-Камчатском

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Петропавловске-Камчатском

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Петропавловске-Камчатском

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Петропавловске-Камчатском

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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В совещании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области член Комитета, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ, полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края Борис Невзоров. НевзоровБорис Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края

В мероприятии также участвовали врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, СолодовВладимир ВикторовичВременно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края председатель Законодательного Собрания региона Валерий Раенко, РаенкоВалерий ФедоровичПредседатель Законодательного Собрания Камчатского края представители федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ, имеющих выход к Северному морскому пути, а также представители органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов.

По итогам совещания принято решение, содержащее рекомендации в адрес Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации «Росатом» и правительства Камчатского края.

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