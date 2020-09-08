Парк техники «Газпром трансгаз Екатеринбург» пополнился газомоторными автобусами

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 сентября 2020, 12:30

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» продолжается обновление автопарка и планомерная замена бензиновой и дизельной техники на газомоторную. На предприятие поступили автобусы «НЕФАЗ», работающие на компримированном природном газе. Метановая техника на шасси «КамАЗ» оснащена двигателем собственного производства, соответствующим экологическому классу «Евро-5», и газобаллонным оборудованием общим объемом 984 л.

НЕФАЗ-5299-11-56 сошли с конвейера Нефтекамского автомобильного завода, который является дочерним предприятием КамАЗа. В ближайшие дни новая техника поступит в Управление технологического транспорта и специализированной техники (г. Арамиль, Свердловская область), а также в Оренбургское линейное производственное управление магистральных газопроводов.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 36 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 280 газораспределительных станций, 32 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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