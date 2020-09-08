Прокуратура Республики Крым направила в суд уголовное дело о хищении у граждан – участников долевого строительства более 474 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Ялты и 42-летнего жителя г. Симферополя. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

По версии следствия, обвиняемые, являясь руководителями коммерческих фирм, в 2014-2017 гг. под предлогом строительства рекреационного комплекса «Морской квартал», жилых комплексов «Ocean Dreams», «Ливадия Sky» (г. Ялта), а также гостиничного комплекса «Морской квартал в Алуште» (г. Алушта) незаконно завладели денежными средствами более 140 граждан – участников долевого строительства в размере 474,3 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством указанных комплексов.

Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI