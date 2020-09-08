Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное08.09.2020 10:20

Роскосмос принял участие в форуме «Евразия Global»

На Международном молодёжном форуме «Евразия Global» в формате онлайн-трансляции 5 сентября 2020 года состоялся открытый диалог участников с Героем России, космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым на тему «Космос — пространство международных коммуникаций».

В ходе встречи космонавт рассказал о совершенных им полетах на Международную космическую станцию, новом для себя опыте сегодня, поделился техниками развития воли, а также озвучил главные ценностные качества космонавта.

«Все закладывается в детстве с воспитанием, окружением, атмосферой вокруг тебя. Доброжелательность, взаимовыручка, ответственность в сочетании со специальными навыками и умением преодолевать страхи — вот главные ценности космонавта и как человека, и как профессионала», — отметил Олег Артемьев.

Миссия форума — объединение молодежи государств Евразийского континента вокруг идеи Русского мира. Площадка форума «Евразия Global» пятый год является устойчивой платформой, где созданы условия для диалога молодежных организаций и отдельных молодых граждан Евразийского континента, ориентированных на взаимодействие русскоговорящих иностранных граждан, готовых к практическому сотрудничеству и взаимодействию с гражданами России.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Оренбургской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодежный Центр».

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