Судом по интеллектуальным правам по иску прокурора восстановлено нарушенное право России на результат интеллектуальной деятельности «Защитный бронеэлемент», полученный в рамках госконтракта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президиумом Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения решение об удовлетворении исковых требований заместителя прокурора Республики Татарстан, действующего в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации. Надзорное ведомство потребовало признать недействительным патент на полезную модель «Защитный бронеэлемент» в части указания патентообладателя. Ответчиком по иску являлось АО «Научно-исследовательский институт стали».

Основанием для обращения прокурора в суд послужили выявленные нарушения положений законодательства и условий государственного контракта. Установлено, что исключительное право на полученный в рамках госконтракта результат интеллектуальной деятельности должно принадлежать Российской Федерации, однако патент на полезную модель был выдан исполнителю контракта.

Согласившись с позицией участвующего в деле представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации, принимая во внимание исследованные в ходе судебных заседаний доказательства, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что все признаки спорной полезной модели имеются в утвержденных технических решениях, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В связи с этим отсутствовали основания для выдачи патента исполнителю государственного контракта.

Вступившим в законную силу судебным актом право Российской Федерации на результат интеллектуальной деятельности восстановлено.

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