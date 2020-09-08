Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1708.09.2020 15:44

Экипажи МКС-64 признаны годными к космическому полёту

Сегодня, 8 сентября 2020 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина завершилось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований командиров и бортинженеров основного и дублирующего экипажей МКС-64. В состав комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, и Министерства обороны РФ.

По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков (основной экипаж МКС-64), а также Олег Новицкий и Петр Дубров (их дублёры) признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и международным экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс запланирован на 14 октября 2020 года с космодрома Байконур.

MIL OSI