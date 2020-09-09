А. Епишин провел прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатором были рассмотрены обращения, связанные с предоставлением льготных препаратов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе провел онлайн-прием граждан по вопросам здравоохранения.

Тематика приема была определена в связи с высокой актуальностью вопросов организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Сенатором были рассмотрены обращения, связанные с обеспечением льготными лекарственными препаратами.

«Потребуют содействия с нашей стороны и многие другие обращения. В том числе, обращение, содержащее просьбу в приобретении средств реабилитации для ребенка с диагнозом ДЦП», — сказал сенатор.

Как отметил Андрей Епишин, все вопросы будут рассмотрены незамедлительно, необходимая помощь будет оказана.

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