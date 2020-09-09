А. Майоров: Москва активно поддержала проведение Всероссийского экологического диктанта

Source: Russia – Council of the Federation

Правительство Москвы уже активно включилось в реализацию проекта и предложило площадки города для проведения Экодиктанта, сообщил глава профильного Комитета Совета Федерации.

При поддержке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Всероссийского сводного календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей и молодёжи началась реализация проекта по подготовке и проведению Всероссийского экологического диктанта. План был утвержден Министерством просвещения РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством сельского хозяйства РФ и Федеральным агентством по делам молодежи Об этом проинформировал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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По его словам, профильный Комитет СФ направил в субъекты Российской Федерации письма с просьбой поддержать диктант. Сразу пять исполнительных органов власти столицы поддержали проект и активно включились в его реализацию.

Правительство Москвы предложило площадки города для проведения Экодиктанта в режиме «оффлайн»

Алексей Майоров обратил внимание, что Правительство Москвы предложило площадки города для проведения Экодиктанта в режиме «оффлайн», такие как эколого-просветительские центры «Воробьевы горы», «Пчеловодство», «Экошкола Кусково».

Кроме этого, сказал сенатор, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент образования и науки города, Комитет общественных связей и молодежной политики города готовы оказать информационную поддержку проекту и разместить информационные материалы в социальных сетях, на своих официальных сайтах. К участию Экодиктанте будут приглашены участники проекта «Московское долголетие».

«Проведение такого интересного мероприятия как экологический диктант в рамках Всероссийского проекта послужит развитию экологической культуры, повышению экологической грамотности, что в свою очередь будет способствовать предотвращению экологических правонарушений», — подчеркнул Алексей Майоров.

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