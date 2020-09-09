А. Пронюшкин: Важно обеспечить поддержку производителей народных промыслов и защитить их от недобросовестной конкуренции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание с производителями народных художественных промыслов Владимирской области.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Владимирской области, член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области провел совещание с представителями крупнейших производителей народных художественных промыслов региона.

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Мероприятие прошло в рамках подготовки к заседанию Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации, в составе которой сенатор представляет интересы ремесленников Владимирской области.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы эффективности мер поддержки производителей в период пандемии коронавирусной инфекции, проблематика и перспективы развития отрасли народных художественных промыслов в контексте региона, а также состоялся обмен мнениями по совершенствованию законодательства, регламентирующего эту отрасль экономики.

Народные художественные промыслы – это история, традиции и бесценный опыт народа

«Народные художественные промыслы – это история, традиции и бесценный опыт народа. Наша задача заключается в законодательном обеспечении всесторонней поддержки производителей НХП и защите их от недобросовестной конкуренции», — отметил парламентарий.

Участники заседания обсудили деятельность Министерства промышленности и торговли России по совершенствованию мер поддержки отрасли. Александр Пронюшкин обратился к исполняющему обязанности директора Департамента предпринимательства администрации области с предложением создать единый информационный раздел, содержащий актуальную информацию для производителей НХП региона.

«Для обеспечения оперативного информирования представителей НХП Владимирской области о реализуемых и разрабатываемых мерах поддержки, о ходе работы по совершенствованию законодательства в этой сфере, а также о деятельности и решениях Временной комиссии Совета Федерации, предлагаю на сайте Департамента предпринимательства создать специализированный раздел, в котором будут размещаться и актуализироваться информация, документы и полезные ссылки по тематике развития народных художественных промыслов. Считаю важным обеспечение доступности этой информации и консолидацию ее в одном месте», — подчеркнул сенатор.

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