Встреча с министрами иностранных дел стран ШОС

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Добрый день.

Хотел бы поприветствовать приехавших в Москву руководителей внешнеполитических ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

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На заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим развитием взаимодействия по линии нашей организации в политической, экономической, социальной сферах, обменяться мнениями по острым международным и региональным проблемам.

Отмечу, что на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции российское председательство постаралось сделать всё необходимое, чтобы Шанхайская организация [сотрудничества] работала, не сбавляя темпов и эффективно.

Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства: не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее, считаю, что ключевые задачи выполнены и по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось.

Организация играет важную роль в обеспечении мира и безопасности, устойчивого развития в Евразийском регионе. Действуя на принципах равноправия и взаимного учёта интересов, мы стремимся сообща вести поиск решений актуальных вопросов мировой повестки дня, осуществлять тесную внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН и других международных форматах.

ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса.

Подчеркну: особого внимания со стороны ШОС по-прежнему требует ситуация в сфере безопасности в Евразии и сопредельных регионах. Остаётся напряжённой обстановка в Афганистане, не утихают конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки. Серьёзную угрозу представляет терроризм, растёт незаконный оборот наркотиков, оргпреступность и киберпреступность.

Многое ещё необходимо сделать для расширения взаимодействия стран Шанхайской организации [сотрудничества] в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнёрств и единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты – о чём мы раньше договаривались – во взаиморасчётах.

Полагаю, что к деятельности на этих и других перспективных направлениях важно энергичнее привлекать Деловой совет, Межбанковское объединение, Форум глав регионов и Молодёжный совет ШОС.

Между тем отрадно, что растёт интерес к совместной работе с ШОС у других стран и международных структур. Мы с вами получили 16 заявок на вступление в нашу организацию в качестве государств – членов, получение статуса наблюдателя или партнёра по диалогу. Это является подтверждением того, каким авторитетом пользуется наша организация в мире.

Уважаемые коллеги! Встреча министров иностранных дел по традиции является заключительным этапом подготовки заседания Совета глав государств – членов ШОС, проведением которого Россия завершит своё председательство в организации и передаст его Таджикистану.

Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств. Прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции. Уверен, что на предстоящем саммите мы сможем предметно и по-деловому обсудить пути дальнейшего наращивания всестороннего взаимодействия в рамках ШОС.

Пользуясь случаем, просил бы вас передать самые добрые пожелания руководителям ваших стран.

В заключение хотел бы пожелать вам плодотворной работы. Надеюсь, что на московской площадке у вас состоятся заинтересованные, полезные дискуссии, а принятые решения будут способствовать укреплению партнёрства и сотрудничества на всём обширном пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI