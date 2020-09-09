В Башкортостане успешно ведется работа с уклонением абонентов от заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования

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9 сентября 2020, 19:30

Юристы компаний «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа» в целях соблюдения безопасности при использовании внутридомового газового оборудования добились через суд заключения абонентами договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО), а также допуска для проведения технического обслуживания ВДГО и отключения поставки газа.

Попытки убедить абонентов, а также письма Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору результатов не дали. В связи с бездействием абонентов газовики направили уведомления о приостановлении подачи газа.

В ходе судебных разбирательств ответчики исполнили свои обязательства в части заключения договоров и допуска для проведения ТО ВДГО. Суд прекратил гражданские дела в связи с добровольным исполнением ответчиками исковых требований, при этом взыскал государственную пошлину в полном размере.

«На сегодняшний день рассмотрено шесть дел, по которым требования газовиков признаны обоснованными. С целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц подобным образом будут отрабатываться все случаи неисполнения абонентами обязанностей по надлежащей эксплуатации ВДГО», — комментирует начальник управления по юридической и имущественной работе ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределения Уфа» Наталья Резяпова.

Справка

В соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд (утвержденными Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008, далее Правила поставки газа) и Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.03.2013 № 410, далее Правила пользования газом) граждане обязаны своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО.

В случае отсутствия у абонента договора, заключенного со специализированной организацией, поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа (п. 45 Правил поставки газа и п. 80 Правил пользования газом).

Исполнитель вправе приостановить подачу газа в случае отказа заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (пп. «а» п. 80 Правил пользования газом).

Уклонение от заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО, а также отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО/ВКГО, влечет не только наложение административного штрафа (ст. 9.23 КоАП РФ), но и возмещение гражданином всех судебных расходов.

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