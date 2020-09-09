В Забайкалье прокуратура защитила права предпринимателя от необоснованного отказа в приемке товара по государственному контракту

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального района г. Читы Забайкальского края провела проверку по обращению общества с ограниченной ответственностью «Тандем» о нарушениях его прав при исполнении контракта для государственных нужд.

Установлено, что в декабре 2019 года федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» заключило с ООО «Тандем» контракт на поставку в срок до 15 апреля 2020 года компьютерного оборудования общей стоимостью около 6 млн рублей.

Несмотря на готовность предпринимателя поставить оборудование в срок, заказчик отказывался принять и оплатить товар, предъявляя к поставщику непредусмотренные законом и договором дополнительные требования.

Прокуратура внесла в образовательное учреждение представление и потребовала устранить нарушения прав предпринимателя. Кроме того, по постановлению прокурора ректор медицинской академии привлечен к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ (несоставление документов о приемке поставленного товара или отдельных этапов поставки товара) с назначением наказания в виде штрафа.

После вмешательства прокуратуры нарушения прав субъекта предпринимательской деятельности устранены, весь товар принят заказчиком, оплата по государственному контракту произведена в полном объеме.

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