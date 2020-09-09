В Иркутской области по требованию природоохранного прокурора снесены самовольные строения на берегу озера Байкал

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства в границах Прибайкальского национального парка.

Установлено, что в поселке Листвянка на особо охраняемой природной территории в границах береговой полосы озера Байкал в отсутствие правоустанавливающих документов возведены деревянные строения (беседки), которые использовались в коммерческих целях, сдавались в аренду туристам и отдыхающим.

Береговая полоса Байкала является федеральной собственностью, находится под особой защитой государства, в связи с чем организация рекреационных площадок на такой территории должна строго соответствовать требованиям законодательства. Более того, расположение беседок в непосредственной близости от водоема нарушало права неопределенного круга лиц на свободное передвижение по берегу Байкала.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о сносе самовольных построек.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

Незаконно занятый земельный участок освобожден от строений.

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