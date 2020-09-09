В. Тимченко: Законодатели ждут предложений, направленных на совершенствование безопасности газоснабжения населения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшем в правительстве Кировской области совещании, на котором обсуждалась эта тема.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко принял участие в рабочем совещании в правительстве региона.

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На мероприятии обсуждалась практика правоприменения при выявлении фактов недобросовестной деятельности, связанной с обеспечением безопасности при предоставлении коммунальных услуг газоснабжения. Рассматривались также вопросы совершенствования законодательства в сфере безопасности газоснабжения.

Вячеслав Тимченко принял участие в совещании, посвященном обсуждению вопроса газоснабжения населения Кировской области

По словам сенатора, в ходе обсуждения подчеркивалась актуальность выработки предложений по предотвращению аварийных ситуаций в отрасли и созданию условий для эффективной работы служб газоснабжения населения, в частности, лицензирования организаций, осуществляющих обслуживание, ремонт и диагностику внутридомового и внутриквартирного оборудования.

Вячеслав Тимченко принял участие в совещании, посвященном обсуждению вопроса газоснабжения населения Кировской области

Вячеслав Тимченко отметил, что федеральное законодательство в сфере промышленной безопасности реформируется, и законодатели ждут предложений по его совершенствованию от профильных надзорных органов и участников газового рынка. «Все предложения, высказанные в ходе совещания, будут рассмотрены для использования в дальнейшей работе Совета Федерации», — сказал парламентарий.

В мероприятии, прошедшем под руководством председателя правительства Кировской области Александра Чурина, приняли участие руководитель Государственной жилищной инспекции по Кировской области Виталий Шулепов, представители надзорных органов, газоснабжающих организаций, Общероссийского движения «Объединение потребителей России».

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