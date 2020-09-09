В Томской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток сотрудником территориального подразделения Ространснадзора

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего специалиста территориального отдела государственного автодорожного надзора по Томской области Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, обвиняемый в силу должностных полномочий являлся членом территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области, а также аттестационной комиссии по проведению аттестации работников перевозчиков, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения. В период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый через посредников оказывал содействие лицам, проходящим обучение, в успешной сдаче экзаменов и аттестаций без фактической проверки уровня их знаний. За гарантированное прохождение каждого испытания обвиняемый получал незаконное вознаграждение.

Кроме того, с января 2017 года по август 2019 года он получил взятку от руководителя одной из автошкол за успешное прохождение экзаменов и аттестации учениками этой школы.

Сумма взяток, полученных обвиняемым, составила более 160 тыс. рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Томска.

В настоящее время прокуратурой района ведется работа по прекращению в судебном порядке действия незаконно выданных свидетельств о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы.

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