«Газпром» подал газ на центральную водогрейную котельную Воркуты

Source: Gazprom in Russian

Релиз

9 сентября 2020, 14:55

Повышена надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения Воркуты.

Идет строительство объектов газификации ТЭЦ-2.

Сегодня состоялись торжественные мероприятия, посвященные пуску газа на центральную водогрейную котельную г. Воркуты (ЦВК), обеспечивающую горячей водой и теплом центральную часть города. Таким образом, ПАО «Газпром» и ПАО «Т Плюс» завершили проект по газификации одного из главных теплоисточников Воркуты.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

ЦВК, ранее работавшая на мазуте, теперь подключена к газотранспортной системе и обеспечена бесперебойными поставками экологически чистого энергоносителя — природного газа. Для этого «Газпром» построил газопровод-отвод, газораспределительную станцию (ГРС) «Воркута-1» производительностью 94 тыс. куб. м газа в час и межпоселковый газопровод от ГРС до ЦВК. ПАО «Т Плюс» (собственник ЦВК) модернизировало оборудование котельной и обеспечило возможность использования природного газа. В результате повышена надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения центральной части Воркуты, улучшится экологическая обстановка в городе.

Мероприятия проведены в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по устойчивому тепло- и энергоснабжению Воркуты.

В настоящее время «Газпром» продолжает строительство еще ряда объектов для газификации города. Речь идет о газопроводе-отводе и ГРС «Воркута-2», межпоселковом газопроводе от ГРС к ТЭЦ-2, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией Воркутинский энергоузел. Здесь природный газ будет использоваться вместо угля. ПАО «Т Плюс» завершает модернизацию оборудования ТЭЦ-2, что позволит ей перейти на новый энергоноситель и повысить эффективность энергоснабжения Воркуты.

Для повышения надежности газоснабжения межпоселковые газопроводы к ТЭЦ-2 и ЦВК будут закольцованы между собой.

Справка

В августе 2020 года «Газпром» и Республика Коми подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме около 17,5 млрд руб. — это в 2,3 раза превышает уровень вложений в 2016–2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Республики Коми в 2021–2025 годах оценивается в 20,5 млрд руб.

«Газпром» направит средства на строительство в регионе 18 межпоселковых газопроводов протяженностью 323,5 км, сооружение и реконструкцию почти 113 км газопроводов-отводов, семи газораспределительных станций, а также объектов газоснабжения Сыктывкарского промышленного узла.

В результате будут созданы условия для газификации 27 населенных пунктов в Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Вымском районах и муниципальных образованиях Печора, Сосногорск, Сыктывкар, Усинск.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 393 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8 тыс. домовладений, 25 котельных и предприятий.

В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации региона в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации республики составил 45,6%. Планируется, что в результате реализации новой программы он будет увеличен до 57,7%. В том числе в сельской местности вырастет в два раза.

Управление информации ПАО «Газпром»

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