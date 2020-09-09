Г. Карелова провела прием жителей Воронежской области

Source: Russia – Council of the Federation

В режиме видеоконференции вице-спикер СФ обсудила с медицинскими работниками региона актуальные вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и развитием здравоохранения области.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в верхней палате парламента от исполнительно органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела в режиме видеоконференции прием медицинских работников региона по личным вопросам. Они обсудили актуальные вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и развитием здравоохранения области.

«Один из главных вопросов, который сейчас всех волнует, — меры по снижению риска заболеваемости коронавирусом», — поделилась впечатлениями сенатор.

Один из главных вопросов, который сейчас всех волнует, — меры по снижению риска заболеваемости коронавирусом

Галина Карелова отметила, что Воронежская область начала профилактическую прививочную кампанию против сезонных заболеваний еще 1 сентября, опередив целый ряд регионов. В область уже поступили несколько сот тысяч доз вакцины против гриппа и ОРВИ. Открыта горячая линия по вопросам профилактики сезонными заболеваниями. Предполагается, что в этом году не менее 60 проц. населения области будет охвачено прививками против гриппа. Это почти на 14 проц. больше, чем в минувшем году.

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Вице-спикер СФ подчеркнула, что определены «группы риска», которым будут сделаны прививки против гриппа и ОРВИ за счет средств федерального бюджета. В группу риска входят дети с 6 месяцев до 18 лет, беременные женщины, граждане старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, такими как, например, онкология, диабет, болезни легких и системы кровообращения, а также те, кто переболел коронавирусом. Галина Карелова обратилась к медикам с просьбой принять самое активное участие в подготовке населения к прививочной кампании, подчеркнув, что в 2020 г. уровень заболеваемости сезонными заболеваниями в Воронежской области не превысил уровень 2019 г., и это можно отнести за счет успешной иммунопрофилактики. «Опыт подтверждает, что это один из самых простых и надежных способов поставить заслон вирусным заболеваниям. У нас есть все возможности, чтобы и в этом году уменьшить риск заболеваемости гриппом и ОРВИ. Выделены средства федерального и областного бюджетов. Но надо учитывать, что потребность в вакцинации выросла – к привычным инфекциям добавился COVID-19. Чем эффективнее будут меры профилактики, чем больше людей будет в них вовлечено, тем успешней мы сможет противостоять коронавирусу, который пока еще представляет собой угрозу», — считает сенатор.

Также Галина Карелова ответила на вопрос граждан, проводится ли реабилитация тех, кто в тяжелой форме переболел коронавирусом. Она проинформировала, что Воронежская область строго следует рекомендациям Роспотребнадзора, использует накопленный опыт реабилитации. Пилотная модель реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, отрабатывается на базе пульмонологического отделения Воронежской областной клинической больницы №1. Она включает ряд процедур, направленных на восстановление и поддержку важных жизненных функций организма, сохранение мышечной массы. По завершении отработки пилотной модели реабилитационной помощи, уточнила сенатор, ее будут применять и в других медицинских организациях региона.

Кроме этого руководителей ряда медицинских организаций области интересовал вопрос оплаты тестирования работников на COVID-19. Галина Карелова пояснила, что в соответствии с нормами Трудового кодекса обязанности по обеспечению безопасных условий и охране труда, в том числе и проведение обязательных периодических медицинских осмотров, возложены на работодателя и, следовательно, тестирование должно идти за его счет. «Их расходы на эту статью в связи с пандемией резко выросли, поэтому мы считаем, что возможны определенные корректировки. У Совета федерации есть ряд предложений. Сейчас мы плотно работает с Министерством здравоохранения РФ по их реализации», — рассказала сенатор.

Беспокоили присутствующих также перспективы завершения строительства онкогематологического корпуса Воронежской областной детской клинической больницы №1. По мнению Галины Кареловой, особых поводов для беспокойства быть не должно. Решение о выделении средств из федерального бюджета остается в силе, несмотря на сложности, связанные с пандемией. Строительство продолжается в соответствии с ранее запланированными сроками. Сейчас главное, по мнению сенатора, хорошая организация работ и строгий контроль за ходом строительства.

В ходе встречи вице-спикер СФ поддержала предложение сделать традиционным конкурс «Творчество людей уважаемого возраста», который во время весеннего карантина был организован в режиме онлайн по инициативе областного женского совета и Общественной палаты Воронежской области. «Я всегда за такие позитивные инициативы. Они решают не только проблему досуга, но и проблемы занятости и общения пожилых людей», — сказала парламентарий.

В ходе встречи сенатор рассказала о работе Совета Федерации, отметив, что большое внимание было уделено разработке и принятию большого блока социальных законов, направленных на поддержку семей с детьми, поддержку занятости, смягчение негативного влияния вынужденного карантина на экономику. Законодатель выразила надежду, что эффект от их применения ощутили граждане Воронежской области. «Важно, что в ходе работы родились новые меры социальной поддержки граждан, многие из которых вошли в число постоянных. Реализовано много инициатив по пересмотру устаревших правовых норм. Работа в этом направлении будет продолжена», — подчеркнула Галина Карелова.

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