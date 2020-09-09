Евгений Грабчак: «Перевод Центральной водогрейной котельной Воркуты на газ повысит надежность теплоснабжения»

Source: Russia Ministry of Energy

Воркута, 9 сентября. – Заместитель Министра энергетики России Евгений Грабчак принял участие в торжественной церемонии, посвященной переводу Воркутинской центральной водогрейной котельной на сжигание природного газа и запуску газораспределительной станции Воркута-1 и газопровода-отвода.

Центральная водогрейная котельная – один из основных источников теплоснабжения Воркуты. Перевод котельной, использующей в качестве основного топлива мазут, на газ, а также перенос на котельную тепловых нагрузок Воркутинской ТЭЦ-1 значительно повысит надежность теплоснабжения.

«Это повысит уровень жизни населения, в первую очередь, повысит экологичность, принесет новые технологии и, конечно же, обновит инфраструктуру Воркуты и Республики Коми в целом. Очень много работы, усилий, было приложено компаниями «Газпром» и «Т Плюс»: слаженная работа позволила в кратчайшие сроки перевести центральную водогрейную котельную на газ», – сообщил Евгений Грабчак в ходе торжественной церемонии.

Он отметил, что следующим этапом газификации будет перевод на газ Воркутинской ТЭЦ-2. Начинается работа по оптимизации Интинского теплового узла со строительством водогрейной котельной, что также повысит надежность энергоснабжения.

В ходе рабочей поездки в Воркуту Евгений Грабчак провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Северо-Западного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов. На совещании рассматривались вопросы проведения ремонтов, наличия запасов материалов и топлива, резервных источников, выполнение инвестиционных программ энергокомпаний.

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