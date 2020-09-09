О. Алексеев: К юбилею полета Германа Титова в космос в Краснокутском районе планируют продумать туристический маршрут

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Общественного совета района.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район. Вместе с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым сенатор принял участие в заседании Общественного совета района и осмотрел учреждения социальной сферы.

На заседании Совета обсуждались вопросы развития общественного пространства г. Красный Кут. По словам представителя региона в СФ, с 2018 года в городе реализуется программа «Формирование комфортной городской среды»: благоустраиваются дворовые территории, места отдыха населения. Вместе с тем, пояснил Олег Алексеев, опрос граждан показывает, что необходимо также провести капитальный ремонт дорог и тротуаров, обустроить детские площадки, высадить деревья и цветы.

Опрос граждан показывает, что необходимо также провести капитальный ремонт дорог и тротуаров, обустроить детские площадки, высадить деревья и цветы

«Администрация района подготовила проект «Ветер степей» для участия в конкурсе «Развитие малых городов и исторических поселений», в этом году в нем победу одержали пять городов Саратовской области», – отметил парламентарий.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район

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Олег Алексеев сообщил, что в следующем году в районе будут отмечать 60-летие полета Германа Титова. Второй человек в мире, совершивший орбитальный полет, самый молодой космонавт, на время полета ему исполнилось 25 лет, приземлился на Краснокутской земле 7 августа 1961 года. К этому юбилею планируют благоустроить место приземления космического корабля «Восток-2», продумать туристический маршрут. «На заседании Общественного совета состоялся конструктивный диалог между общественниками, предпринимателями, представителями администрации района. Наметили пути решения вопросов, с которыми обращаются жители. Обсудили участие района в различных государственных программах», – сказал сенатор.

Олег Алексеев и Сергей Альмеев побывали также в лицее-интернате № 5, в котором обучаются свыше трехсот учеников. Учреждение ориентировано на подготовку кадров для железной дороги. Гости осмотрели учебные классы, комнаты в общежитии, отметили профессионализм педагогов и качественную подготовку учащихся.

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