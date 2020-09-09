О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с Министром сельского хозяйства и освоения земель Египта

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

09 сентября 2020 г.



9 сентября 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с Министром сельского хозяйства и освоения земель Египта Сейидом аль-Кусейром.

Собеседники обсудили вопросы белорусско-египетского сотрудничества в области сельского хозяйства. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей в сфере продовольственной безопасности и механизации сельского хозяйства.

Также рассмотрены вопросы взаимодействия по линии профильных ведомств по ветеринарному контролю в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

В ходе встречи Посол Беларуси передал Министру сельского хозяйства и освоения земель Египта приглашение посетить Беларусь в качестве почетного гостя XXX Международной сельскохозяйственной выставки ”Белагро-2020“.

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