О переговорах Посла Беларуси Г.Ахрамовича с Первым заместителем Премьер-министра Азербайджана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

09 сентября 2020 г.



8 сентября 2020 г. состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Геннадия Ахрамовича с Первым заместителем Премьер-министра Азербайджана, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ягубом Эюбовым.

Стороны обсудили вопросы развития белорусско-азербайджанского сотрудничества в различных областях, в первую очередь, торгово-экономической сфере. Собеседники также рассмотрели возможности расширения поставок белорусской продукции на азербайджанский рынок и реализации ряда взаимовыгодных проектов.

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