Павел Сорокин в интервью «НиК»: «Для мирового ТЭК снижение мобильности общества стало настоящей проверкой на прочность»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 9 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью журналу «Нефть и капитал» рассказал о том, как нефтегазовая отрасль прошла период пандемии коронавируса, какие стимулы появляются для ее развития и о том, почему нефтегазохимия становится новым приоритетом энергетической политики.

Для мирового ТЭК в целом и российского в частности снижение мобильности общества, переход его в онлайн, остановка производств стали настоящей проверкой на прочность, сообщил Павел Сорокин.

«Напомню, что на пике пандемии, который пришелся на апрель, спрос на нефть в мире падал на беспрецедентные 25–28%, до 30 млн баррелей в сутки. И конечно, нефтяная отрасль оказалась одной из наиболее чувствительных к последствиям замедления темпов мировой экономической активности. Несмотря на это, российский upstream продемонстрировал высокий уровень устойчивости и надежности. Поставки газа и нефти осуществлялись в непрерывном режиме, с сохранением стабильности благодаря, как вы знаете, оперативной реакции ряда стран, соглашению ОПЕК+ и, конечно, уже действующей хартии. В итоге мы видим, что на сегодняшний день на рынке полным ходом идет восстановление баланса спроса и предложения, снижаются накопленные за период пандемии запасы, а восстановление спроса составило 90% от докризисного уровня», – сказал он.

Что касается добычи газа, то его поставки российским потребителям в незначительной степени повлияли на динамику добычи, по большей части, она зависела от ситуации на экспортных рынках, пояснил заместитель Министра.

Вместе с тем влияние ограничений, связанных с пандемией, распространилось, в том числе и на топливный рынок.

«В целях ускоренной стабилизации рынка и сохранения его экономики нами были предприняты и меры регуляторного характера. Так, на более поздний срок компаниями были смещены ремонты своих НПЗ, параллельно начало действовать временное ограничение на импорт топлива из-за рубежа. Кроме того, регуляторы достигли договоренностей с ФАС России о росте минимальных объемов реализации топлива на бирже — до 11% и 7,5% для бензина и дизеля соответственно. В итоге мы можем отметить, что сейчас динамика производства и оптовых цен удовлетворительная», – отметил Павел Сорокин.

Поддержка разработки углеводородов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами в РФ остается одним из приоритетов в развитии отечественного ТЭК – доля трудноизвлекаемой нефти достигает уже около 60% в общем объеме доказанных запасов России, а в нераспределенном фонде практически не осталось месторождений «легких» углеводородов, продолжил замглавы Минэнерго России.

«Что более важно, рост добычи ТРИЗ фактически играет роль мощного стимула для отечественного машиностроения, формируя постоянную потребность в высокотехнологичном оборудовании, программном обеспечении, технологических системах, позволяющих вести эффективную разработку в осложненных геологических и географических условиях. Поэтому Минэнерго России считает важным вовлечение в разработку всех ТРИЗ на территории страны».

Развитие нефтегазохимии — еще одно важное направление работы министерства и общей отраслевой энергетической политики, подчеркнул Павел Сорокин.

«Напомню, что для исполнения приоритетных задач по импортозамещению и увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта распоряжением Правительства была утверждена дорожная карта по развитию нефтегазохимического комплекса Российской Федерации на период до 2025 года. В нее включено в том числе развитие внутреннего рынка нефтегазохимической продукции, включая стимулирование использования нефтегазохимической продукции в качестве сырья в химической промышленности и другие дополнения. Следуя этой логике, Минэнерго России при поддержке других федеральных органов исполнительной власти старается активно способствовать развитию отрасли и появлению новых производств», – добавил он.

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