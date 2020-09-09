Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#Ангара09.09.2020 10:48

Пусковой стол и вакуумная установка для СК «Ангара» доставлены на Восточный

Пусковой стол и вакуумная установка для стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» доставлены на космодром Восточный. Составные части пускового стола выгрузили на площадке для хранения технологического оборудования, где они будут находиться до начала монтажа. Вакуумная установка транспортирована на склад-блоков технического комплекса, где и будет установлена для дальнейшей работы.

Ранее, 3 сентября 2020 года, баржа с технологическим оборудованием прибыла на причал Амурского газоперерабатывающего завода. Операции по выгрузке и транспортировке технологического оборудования от временного причала до космодрома Восточный проходили поэтапно и заняли пять суток. Вакуумную установку диаметром более 9 метров и крупногабаритные части пускового стола максимально безопасно перевезли на 7 автопоездах. Tpaнcпopтиpoвкa проходила преимущественно в ночное время, чтобы не мешать автомобильному движению. Все 60 километров до космодрома Восточный колонна двигалась в сопровождении и под охраной.

Пусковой стол и вакуумная установка под ракету-носитель семейства «Ангара» отправились на космодром Восточный на судне «Баренц» из Северодвинска 17 июля 2020 года. Крупногабаритное оборудование массой более 2000 тонн доставили на космодром Северным морским путем впервые.

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