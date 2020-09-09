Состоялся торжественный пуск газа в деревне Пущино Мариинско-Посадского района

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 сентября 2020, 12:30

Сегодня в деревне Пущино Мариинско-Посадского района Чувашской Республики состоялся торжественный пуск газа в новый газопровод. В мероприятии приняли участие: министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Александр Героев; генеральный директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов; исполняющий обязанности главы администрации Мариинско-Посадского района Владимир Мустаев.

Газификация села стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию нового газопровода, построенного за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по программе Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства». Протяженность этого газопровода более 3 км, на строительство объекта было направлено более 4 млн рублей. Возможность подключиться к газоснабжению получили 52 новых абонента.

В своем выступлении Александр Героев отметил, что ПАО «Газпром» и региональные власти уделяют большое внимание газификации. Сформирована и утверждена Программа газификации республики на следующие пять лет. Ее реализация позволит увеличить количество газифицированных населенных пунктов, что позитивно отразится на экономическом развитии региона.

«Уровень газификации республики достаточно высокий — 93,6%. С приходом голубого топлива даже в небольшие деревни значительно изменяется качество жизни населения. Отрадно осознавать, что газификация становится точкой роста населенных пунктов», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

Справка

В 2020 году АО «Газпром газораспределение Чебоксары» за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, построил пять газопроводов общей протяженностью более 14 км.

Кроме деревни Пущино Мариинско-Посадского района, завершено строительство газопроводов в городе Козловке, селе Шихазаны Канашского района, деревне Ширтаны Ибресинского района, селе Кудеиха Порецкого района. На эти цели в текущем году направлено около 20 млн рублей. В результате возможность пользоваться газом получили жители 300 домов, а также объекты соцкультбыта, административные здания и спортивные учреждения.

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