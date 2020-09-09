Стартует суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди юношей 9-10 лет

Source: Russia Ministry of Sport

С 10 по 17 сентября в Перми пройдут Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди юношей 9-10 лет. Впервые соревнования проводятся в новом формате – суперфинал.

Победители турнира сезона 2019/2020 должны были быть определены ещё в апреле в Сочи. Однако из-за пандемии коронавируса команды восьми регионов отказались от поездки на финал. В итоге организаторы приняли решение переформатировать решающую стадию и провести суперфинал с участием всех регионов, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

«Федерация хоккея Пермского края стала одной из первых, кто поддержал идею провести суперфинал, поскольку все команды прошли серьёзный отборочный путь, – рассказал президент Федерации хоккея Пермского края, член правления Всероссийского клуба «Золотая шайба» Алексей Чикунов. – Пандемия серьёзно вмешалась в соревновательные планы, но дети в этом не виноваты. Их мечты о финале должны были сбыться, теперь он пройдёт с приставкой супер».

В Перми соревнования состоятся в два этапа. Сначала сильнейших определят те, кто не принял участие в финале в Сочи. Две лучшие команды вступят в борьбу в основном турнире, где в итоге сыграют 16 команд юношей 9-10 лет.

Выбывшие в разряд болельщиков не перейдут, а сыграют в утешительном турнире, партнёром которого стал Фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Планируется, что суперфинал турнира «Золотая шайба» в Перми посетят известные хоккеисты Владимир Мышкин, Сергей Бабинов, Ирек Гимаев, Вячеслав Анисин, Евгений Давыдов, Сергей Светлов, Сергей Шепелев, Василий Первухин и другие. Они примут участие в гала-матче, где сыграют со сборной ветеранов Прикамского хоккея.

Общее руководство организацией Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди юношей 9-10 лет осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Федерация хоккея России, Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова и Правительство Пермского края.

Пресс-служба Минспорта России

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