С. Митин: Необходимы системные меры, направленные на поддержку отечественного цветоводства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Вопрос поддержки отечественных производителей цветочной продукции находится на особом контроле Совета Федерации, профильный Комитет СФ ведет активную работу по реализации мер, направленных на его решение. Об этом сказал первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

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Сенатор принял участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Сергей Митин отметил, что по данным Национальной ассоциации цветоводов, продукция отечественного цветоводства занимает на российском рынке долю не более 17 проц. «Она не имеет перспектив к увеличению при действующих мерах регулирования в части налогообложения, ставок таможенных пошлин, поставок на российский рынок импортной цветочной продукции по демпинговым ценам, отсутствия отдельных мер государственной поддержки отрасли».

В настоящее время, сказал сенатор, по информации предприятий отрасли, ситуация значительно ухудшилась, что обусловлено как общими проблемами, связанными с пандемией коронавируса, так и специфическими отраслевыми вопросами.

Одним из важнейших вопросов развития отечественного цветоводства является обеспечение конкурентоспособности на внутреннем рынке российской цветочной продукции

При этом, по словам сенатора, одним из важнейших вопросов развития отечественного цветоводства является обеспечение конкурентоспособности на внутреннем рынке российской цветочной продукции и каналов ее сбыта.

Предметом обсуждения на заседании Государственной комиссии стал ввоз зарубежной цветочной продукции в Российскую Федерацию по демпинговым ценам, с которыми наши производители, с учетом всех издержек и налоговых платежей, не могут конкурировать.

«Следует отметить, что зачастую импортерами используются различные «серые» схемы ввоза и реализации цветочной продукции, позволяющие минимизировать уплату налоговых и таможенных платежей. При этом отечественные производители цветочной продукции в полном объеме уплачивают налоги и несут значительно большие издержки по электроэнергии, газу и т. д., чем зарубежные производители из стран с теплым климатом.

Таким образом, считает сенатор, необходимо разработать и принять меры, которые позволят ликвидировать данные схемы ввоза цветочной продукции в Российскую Федерацию.

«По мнению профильного Комитета СФ, реализация этих мер находится в компетенции, прежде всего, Министерства финансов России, Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Данное предложение в целом нашло отражение в проекте протокола заседания Государственной комиссии, который будет также в ближайшее время доработан по итогам состоявшегося обсуждения, сказал Сергей Митин.

Он особо подчеркнул, что необходим комплексный, системный подход к поддержке отечественных предприятий-производителей цветочной продукции, предусматривающий, помимо борьбы с незаконным ее оборотом меры налогового характера, нетарифные меры во внешней торговле и, прежде всего, специальные меры государственной поддержки предприятий данной отрасли как сельскохозяйственных товаропризводителей.

«В связи с этим профильный Комитет СФ совместно с Минсельхозом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти продолжит работу по решению задачи эффективной поддержки развития цветоводства в Российской Федерации».

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