Антон Инюцын выступил с докладом о лучших практиках Минэнерго России в области внедрения стандарта открытости

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 сентября. – Под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко состоялось совещание в режиме ВКС по вопросу цифровой трансформации.Отдельным вопросом повестки рассматривались итоги ежегодного доклада Счетной палаты «Открытости государства в России -2020», а также Рейтинга открытости органов власти.«На протяжении последних 6 лет Минэнерго России ведет активную работу по внедрению стандартов открытости. Планомерная работа в этом направлении позволила в 2019 году войти в ТОП-4 полностью открытых министерств по версии рейтинга Счетной Палаты, а в текущем году возглавить рейтинг госорганов» – отметил заместитель Министра Антон Инюцын.

В качестве ключевых приоритетов для реализации Концепции открытости Министерство определило следующие направления:− Работу с официальным сайтом в части повышения дружелюбности интерфейса, а также его наполнения актуальным контентом;− взаимодействие с референтными группами и работу Министерства с Общественным советом;− размещение актуальной информации в формате открытых данных.Также Антон Инюцын рассказал об инициативах по реализации новых механизмов открытости.Одной из таких инициатив Министерства является разработка формы обратной связи на официальном сайте для обращений СМИ. По каждому обращению, поступившему в электронной форме, будет закреплен ответственный сотрудник пресс-службы, контакты которого автоматически будут направлены заявителю. Подобный формат позволит оперативно реагировать на запросы, требующие срочного разъяснения, и сократить время предоставления информации вплоть до нескольких часов.В целях углубления взаимодействия с референтными группами Министерством запущен проект по сбору предложений у экспертного сообщества об актуальных вопросах отраслевой повестки. Ключевые предложения, получившие одобрение Общественного совета, будут рассмотрены для включения в публичную декларацию целей и задач Министерства на следующий год.Минэнерго России продолжает работу по расширению информации, представленной в виде открытых данных. На сегодня на сайте Министерства размещено 100 уникальных наборов данных, которые были скачаны более 72 000 раз. Для автоматизации процесса обновления наборов данных на сайте внедряется функционал по выгрузке информации из информационных систем.«Мы внедрили стандарт открытости на всех уровнях в Министерстве. Кроме того, за счёт совместной работы с отраслевыми компаниями, регионами, экспертами и гражданами – в целом со всеми нашими референтными группами – удалось добиться дополнительного комплексного эффекта, что позволило сформировать открытый и позитивный имидж энергетической сферы.Считаем эту работы крайне важной для обеспечения понятности, прозрачности и предсказуемости деятельности Министерства, а также учета интересов различных референтных групп при принятии решений» – в заключение отметил Антон Инюцын.

MIL OSI